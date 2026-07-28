Jackie Nava protagonizará documental

Jackie Nava, la campeona mundial gallo, pionera en el boxeo femenil mexicano, tendrá un documental apoyado por Inteligencia Artificial bajo la mano de Gabriel Reyes, quien trabajó en los efectos visuales de Sueño de trenes, película nominada al Óscar.

El trabajo, que ya está en fase final de posproducción y lleva por título Puños de esperanza, tendrá una presentación inicial a finales de año, comenzará su recorrido festivalero y luego su corrida comercial en cines.

La IA ha sido utilizada para contar en unos minutos la leyenda de la “Princesa Azteca”, como se le conoce a Jackie, combinando captura de movimiento con una persona real y el rostro de la hija de la boxeadora, para ponerla como niña. “Quería contar mis historias y también contar la cara bonita de Tijuana donde hay muchos conflictos, pero mucho talento y disciplina. Es un proyecto que lleva varios meses y que ya usa nueva tecnología”, dice Jackie.

Vivencias

Reyes indica que Puños de esperanza es un documental que abarca toda la vida de la pugilista. Se pensó en representar la leyenda de la Princesa Azteca de manera tradicional, pero significaba un costo elevado, entonces recurrieron a la IA. “Al documental no suele pensarse como un aporte a la innovación, pero dijimos que había que darle una oportunidad a la tecnología”, comenta el realizador con entusiasmo.

“Fue con una técnica que nuestros desarrolladores y programadores crearon y se pudo con costo accesible. La IA es algo cara, a veces más que lo normal, además de que uno de los problemas graves es que gasta mucha agua y contamina mucho. Entonces estamos proponiendo algo que llamamos Personal IA para sistemas que no usen la nube, sino instalación local y que se alimente con energía renovable”, detalla.

Apariciones

Puños de esperanza cuenta con entrevistas a los exboxeadores Julio César Chávez y “El Terrible” Morales, quien influyó en Jackie para entrar al cuadrilátero, así como su mamá, además de Gil Mora, el joven seleccionado mexicano que participó en la reciente Copa del Mundo.