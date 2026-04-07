Jackson, la salvación de Estefan

De alguna manera el cantante Michael Jackson ha salvado la vida de Estefan Jackson desde 1985, cuando este y su familia quedaron bajo los escombros de un edificio colapsado por el terremoto que azotó ese año a la Ciudad de México.

A sus entonces seis años, ya estaba encantado con el álbum Thriller y se había aprendido los horarios en los cuales se transmitía el video que lo ponía feliz. Así que en las horas que estuvo atrapado, recordar su música lo ayudaba a sentirse reconfortado. “Éramos ocho de familia y ninguno tuvo daños, pero de vecinos de arriba algunos ni lo contaron. El sótano del estacionamiento nos salvó y yo me refugiaba en la música de Michael. Ahora pienso que fue por algo, por una misión que tenía que hacer”, considera.

La voz y los acordes de los temas de Michael también lo ayudaron cuando sus padres iniciaron su proceso de separación, y ya en los 90, cuando comenzó la guerra de EE. UU. contra Irak, marco para que una periodista afirmara durante una transmisión que era el inicio de una batalla nuclear. “Oía las noticias y me quería ocultar, entonces ponía el video de ‘Moonwalker’ para evadirme de lo que pasaba, era para mí como una terapia”, dice.

Tributo

Ahora Estefan está en vísperas de arrancar con un nuevo show en el que Jackson será una “creación” de inteligencia artificial. El 25 de abril, en el teatro Metropólitan dará banderazo al tour Michael Is Back. Durante la presentación se proyectarán videos en los que no se verá a Michael, sino que el cuerpo de Estefan será utilizado como lienzo y sobre su rostro será colocado el de Jackson.

Estefan aclara, a pregunta expresa, que, para la utilización de la IA en Michael, no es necesario contar con permisos. “No puedo presentar cien por ciento de la imagen profesional del artista como videos con copyright. O sea, sí tengo los derechos como imitador al hacer un tributo, pero no puedo poner 30 segundos de un video con él. Así que será una producción visual original”, precisa.

Estefan comenzó a caracterizarse como el “Rey del Pop” en 1993, poco después de que Michael vino a dar una serie de conciertos. “Con mi poca economía me alcanzó para comprarme un sombrero con un chinito (de cabello) pegado, tenía una camiseta roja y yo ya era Michael. Mi mamá entonces bailaba en un grupo que se llama La Bella Época y un día subí al escenario, puse mi cassette que había preparado, bailé ‘Jam’, la gente se juntó, sentí el imán, ahí comenzó todo”, recuerda.

¿Cuántos vestuarios tienes y cuánto es lo invertido?

Hay muchas cosas que yo hago, por ejemplo, el saco de hoy le calculo un costo de 5 mil pesos. La necesidad me llevó a aprender, porque luego lo llevas a alguien de alta costura y te lo entregan y pareces Mickey Mouse (risas), además de que bajas o subes de peso y hay que ajustar.

¿Qué ha hecho la gente cuando te ve caracterizado?

En La Mole una chica llegó a pedirme matrimonio. Y me dijo que ella estuvo a punto de matarse, pero en ese momento por alguna razón apareció en su computadora un mensaje mío de “vive la vida, vívela” y eso la había salvado.

¿Te han dicho que tú o tu show son malos?

Sí, otros imitadores (risas). A mí me pasó que tocaba puertas y me decían que no porque ahí estaba Víctor Jackson (alguien que lleva 40 años imitando a Michael) y yo decía “¿dónde tendré chance?”. Y empecé a ver que él podía tomar diez shows, pero no hacer cinco y comencé ahí.

¿Te has arreglado algo en la cara?

Sí, la nariz y los pómulos, porque el personaje lo pide. La forma en que lo manejo es profesional y lo que yo quiero es que la gente, al contratarme, lo vea. Habrá quién diga que estoy loco, pero pienso que, si se hace algo, hay que hacerlo bien.

¿Cuál es la coreografía más complicada?

Con bailarines, “Dangerous”, y como solista es “Billie Jean”.

¿Has podido hablar con alguien de la familia Jackson?

Sí, con La Toya (hermana de Michael), en un programa de Televisa, cuando vino a promover Forever. Llegué con ella y un libro en el que había una foto con Michael y le pedí me lo firmara. Me vio, me pidió que me quitara los lentes y me dijo que había visto a muchos imitadores, pero que en mí veía algo de su hermano, que siguiera bailándolo y trabajándolo.