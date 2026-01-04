Jacob Elordi se consolida

Jacob Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Queensland, Australia, es un actor que saltó a la fama de la noche a la mañana por su trabajo en la comedia romántica de Netflix El stand de los besos en 2018 y consolidó su estrellato con la serie dramática de HBO Euphoria en 2019. Si bien estos papeles lo consagraron como un galán adolescente, Elordi buscó demostrar su valía como actor serio y obtuvo elogios de la crítica y reconocimiento por sus actuaciones en Priscilla y Saltburn.

Elordi es el menor de los cuatro hijos de Melissa y John Elordi, quien trabajaba como pintor de casas. Se interesó por la actuación a los 12 años. Ese año interpretó al Gato con Sombrero en la producción de Seussical de su escuela.

Elordi también jugaba al rugby, pero una lesión de espalda lo llevó a centrarse en el teatro. Leía biografías, veía películas e imitaba el estilo de sus actores favoritos, inspirándose en estrellas como Marlon Brando, Steve McQueen, Daniel Day-Lewis y Heath Ledger.

El stand de los besos y Euforia

En 2018, Elordi apareció en sus primeros papeles cinematográficos acreditados. Tuvo un papel secundario en la atrevida comedia australiana Swinging Safari y luego protagonizó al chico malo Noah Flynn en El stand de los besos. Esta última, una comedia romántica adolescente, fue un éxito rotundo, y Elordi se hizo famoso de la noche a la mañana; tras su estreno a medianoche, despertó con millones de nuevos seguidores en Instagram .

A pesar del éxito de la película, Elordi tuvo dificultades para conseguir otros papeles. Tras terminar El stand de los besos en 2017, se mudó a Los Ángeles y terminó viviendo en su coche, durmiendo ocasionalmente en los sofás de sus amigos. Sin embargo, como planeaba regresar a Australia, fue elegido para Euphoria. La primera temporada se emitió en 2019 y fue un gran éxito, consolidando el estatus de Elordi como un galán adolescente. Sin embargo, en varias entrevistas expresó su preocupación por esta cosificación y temía no ser aceptado como actor serio.

La popularidad de Euphoria le valió a Elordi numerosos papeles cinematográficos. Sus créditos de 2020 incluyen las comedias 2 Hearts y The very excellent Mr. Dundee, esta última protagonizada por Paul Hogan. En 2022, Elordi apareció junto a Ben Affleck y Ana de Armas en el thriller de misterio Deep water.

Ese año regresó para la segunda temporada de Euphoria, que se convirtió en una de las temporadas más vistas de una serie de HBO. Durante este tiempo, Elordi repitió el papel de Noah Flynn en The kissing booth 2 en 2020 y The kissing booth 3 en 2021.

Priscilla, Saltburn y Frankenstein

En 2023, Elordi obtuvo su primer crédito de producción como productor ejecutivo de He went that way, un drama inspirado en un asesino en serie de la vida real; también actuó en la película. Los siguientes papeles de Elordi le valieron un importante reconocimiento de la crítica. Ese año protagonizó a Elvis Presley en la película biográfica Priscilla de Sofia Coppola, que contaba la historia del noviazgo y matrimonio del cantante de rock con Priscilla Presley.

Elordi investigó exhaustivamente sobre el “Rey del Rock and Roll”, y su oscura y compleja actuación fue elogiada por la crítica y por la propia Priscilla Presley. Más tarde ese año, Elordi también fue aclamado por su actuación en Saltburn de Emerald Fennell. El thriller se centra en la relación entre un estudiante aristocrático (Elordi) y su compañero de clase (Barry Keoghan) mientras pasan el verano en la finca familiar del primero.

Siguiendo con sus diversos papeles, protagonizó junto a Richard Gere y Uma Thurman la película de Paul Schrader Oh, Canadá en 2024. El drama, basado en una novela de Russell Banks, se centra en un documentalista de edad avanzada que años antes había emigrado de Estados Unidos a Canadá para evitar el reclutamiento en la guerra de Vietnam.

Al año siguiente, Elordi interpretó a un prisionero de guerra australiano que se vio obligado a ayudar a construir el Ferrocarril de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial en la serie de Amazon Prime El estrecho camino hacia el norte profundo, una adaptación de una novela de Richard Flanagan.

Ensayó el papel de la Criatura creada por el científico obsesivo Víctor Frankenstein en la película de Guillermo del Toro. Adaptación de 2025 de la clásica novela gótica Frankenstein de Mary Shelley.