Jada Pinkett Smith rompió el silencio tras los últimos señalamientos contra Will Smith y anunció que interpondrán una demanda contra un hombre llamado Brother Bilal, quien acusó al actor de haber sido infiel a su esposa con su compañero de reparto Duane Martin.

Brother Bilal hizo dicha revelación el pasado miércoles, a su paso por el podcast Unwine with Tasha K, donde narra que fue testigo directo de esa presunta infidelidad, que supuestamente sucedió hace varios años, al entrar en la habitación justo cuando estaban sucediendo las relaciones sexuales entre los actores de El Príncipe del Rap.

En entrevista con el programa de radio The Breakfast Club sobre esa hipotética aventura, Jada Pinkett no tardó en calificarla de ridícula y aseguró que las afirmaciones de Bilal son un sinsentido. “Esta persona trató de sacarle a Will mucho dinero, y no funcionó”, dijo la actriz. Y es que, como ha contado Pinkett, Bilal trabajó con Smith en la escritura de un libro y sintió que no había cobrado bien.