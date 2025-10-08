Jade cumplió 10 años de edad

Una tarde llena de diversión y alegría pasó Jade, quien celebró su décimo cumpleaños, rodeada del cariño de sus familiares y mejores amigos. Entre risas, juegos y muchas sorpresas, la cumpleañera vivió momentos inolvidables que quedarán grabados en su memoria. El ambiente estuvo lleno de color y entusiasmo. Los pequeños invitados participaron en dinámicas, rompieron la piñata y disfrutaron deliciosos snacks preparados especialmente para la ocasión