Jaime Camil causa controversia

El anuncio del elenco de Matilda: el musical en México generó una inmediata conversación en redes sociales luego de confirmarse que Jaime Camil dará vida a la temida directora Tronchatoro.

La obra, encabezada por el productor Alex Gou, promete una de las apuestas escénicas más ambiciosas del próximo año y con la participación estelar de Jaime Camil.

En televisión, el mencionado actor ya ha caracterizado personajes femeninos como Eva María León Jaramillo viuda de Zuloaga, en su participación al lado de Lucero en la telenovela Por ella soy Eva.

“Es gratificante dejar huella en esta industria y estos son personajes de esos que si sabes sacarle provecho se quedarán en la memoria del público”, dijo Camil.

Además de Jaime como Tronchatoro, el elenco está conformado por figuras reconocidas del teatro y la televisión. Ricardo Margaleff interpretará al Sr. Wormwood, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la Señora Wormwood, padres dentro de la historia de Matilda. El papel de la entrañable Señorita Miel será compartido por María Elisa Gallegos y Gloria Aura, dos actrices con amplio rango interpretativo que darán sensibilidad y fuerza emocional al personaje. Gisela Sehedi encarnará a la Sra. Phelps y el rol protagónico de Matilda recaerá en Lara Campos, seleccionada tras un proceso de audiciones.