Jaime Camil ya no quiere repeticiones

Jaime Camil está feliz de que La fea más bella siga conquistando al público, pero considera que ya es hora de dejar de vivir de las repeticiones y ofrecer historias nuevas.

El actor anunció que volverá a las telenovelas junto a la productora Rosy Ocampo, con quien llevaba nueve años intentando encontrar un espacio para realizar otro proyecto. “Está bien que repitan ‘La fea más bella’, pero, pues, ya no, hay que renovar el catálogo, ¿no?”, dijo a Televisa Espectáculos.

Camil, quien conquistó al público con su personaje de Fernando Mendiola, aseguró que el regreso le entusiasma especialmente porque será su quinta colaboración con Ocampo y el director Benjamín Cann. “La tele abierta sigue siendo rey en América Latina. Pues (es) nuestro quinto proyecto, imagínate”, expresó.

Aunque aún no puede revelar de qué tratará la historia ni quiénes compartirán créditos con él, adelantó que el reparto será uno de los grandes atractivos. “No te puedo decir nada del elenco, pero el elenco está… Es un home run durísimo”, indicó.

Mientras se prepara para regresar a la pantalla chica, Camil también desempolva sus canciones y diálogos para retomar su participación en el musical Matilda.