Recientemente, un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado David Grusch, afirmó que ese país tiene un programa que estudia la tecnología extraterrestre para intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa, sin mostrar pruebas concluyentes, más que su dicho.

Por lo anterior, en redes sociales se ha generado un debate, pues mientras algunos aseguran que estas afirmaciones se basan en hechos reales, otros piensan que se trata de un engaño. No obstante, un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al gobierno que haga un informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados.

Al parecer, el oficial Grusch no es el único que tiene conocimiento de los ovnis, ya que otros exmiembros del ejército también aseguran haberlos visto. El revuelo que causó este tema ha revivido las teorías del periodista mexicano Jaime Maussan, que durante años ha mostrado supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados en varias partes del mundo.

En un video que el comunicador publicó en su cuenta oficial de Tiktok, @maussantv, relata que sus investigaciones acerca de avistamientos de naves extraterrestres comenzaron en 1984. Es decir, hace 39 años. Esto lo convirtió en el primer periodista en el país en llevar investigaciones de ese tipo a la televisión. Su reportaje sobre avistamientos apareció en el noticiero 60 minutos, que fue el programa pionero de investigación en México.

Cabe resaltar que Maussan también fue el primero en entrevistar a varios especialistas en el tema, como Edward Mayer, un hombre longevo con experiencia en la materia que no daba declaraciones públicas porque no pretendía llamar la atención. Una de las afirmaciones de Mayer es sobre la existencia de una raza extraterrestre que no está interesada en instalarse en la tierra, pero pretende mejorar la mentalidad del hombre para cambiar el mundo. También señala que busca erradicar el problema de la contaminación y la sobrepoblación.

Hasta la fecha, Jaime Maussan continúa realizando investigaciones acerca de seres de otro planeta, a la par que recopila evidencias de supuestos avistamientos extraterrestres en distintas partes del país y del mundo.