Las actividades por el centenario del natalicio de Jaime Sabines continuarán este 7 de abril en el Corredor Tarumba, ubicado a un costado del parque 5 de Mayo de Tuxtla Gutiérrez.

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) lanzó la invitación al público en general para asistir al conversatorio “Jaime Sabines. El poeta del pueblo”, que contará con la participación de Roger Mandujano, Pilar Jiménez Trejo, Fernando Valverde, Balam Rodrigo, Angélica Altuzar Constantino y Javier Gutiérrez Lozano.

En ese sentido, el Coneculta refiere que la voz del escritor sigue viva en cada verso y en cada corazón, por lo que el conversatorio es un espacio para dialogar, recordar y sentir la poesía que nos une como pueblo.

Reiteran que este martes, a partir de las 11:00 horas, los esperan en el Corredor Tarumba del Centro Cultural de Chiapas Jaimes Sabines para celebrar la obra y el legado del poeta que nos enseñó a nombrar el amor y la vida con palabras sencillas y profunda.

Poesía y arte visual

Además de la mencionada charla, en la Galería de Arte Contemporáneo del mismo centro cultural continúa la exposición “Me tienes en tus manos”, en la que más de 61 creadores dialogan con la poesía de Sabines. El título de la muestra retoma uno de los versos más emblemáticos del autor de Horal y propone una reflexión sobre el vínculo entre la palabra y quien la recibe.

En este espacio el público podrá encontrar desde pintura, gráfica y fotografía hasta escultura y lenguajes mixtos, estableciendo un diálogo contemporáneo con el universo sabiniano, pues lejos de ilustrar literalmente los poemas, las piezas presentadas exploran resonancias, tensiones y correspondencias entre imagen y palabra.

La exhibición puede visitarse de lunes a jueves, de 9:00 a 20:00 horas, y viernes, de 9:00 a 18:00 horas.