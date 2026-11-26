La Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid recibió más de 20 objetos que pertenecieron a Jaime Sabines. Para los herederos de Sabines, es un gran orgullo. “Nos encanta que continúe el legado de mi abuelo, que se difunda su obra”, afirmó Julio Sabines Manilla, nieto del poeta, quien participó en el acto de recepción del legado. “A mí se me ha hecho muy valioso dejar obras de lujo como primeras ediciones y fotos familiares, cartas personales en el Instituto Cervantes. Y ha sido un trato magnífico. Yo me siento muy orgulloso de poder ser un estandarte en la obra de mi abuelo”, continuó Julio Sabines.

En la caja número 1549 se depositó, por ejemplo, una edición de las obras completas de García Lorca, firmada por Jaime Sabines en 1963. “Mi abuelo era un apasionado lector de la Generación del 27. Dejamos también una carta inédita a Chepita, mi abuela, su esposa y compañera. Esa carta fue escrita en el 65 en Cuba, cuando formó parte del jurado del premio Casa de las Américas”, externó.

Tesoros

Uno de los objetos más bonitos que se recibieron fue la primera edición de Crónicas del volcán, que Sabines escribió cuando fue la erupción del volcán Chichón, más conocido como Chichonal, según el nieto del escritor. “Él participó activamente en la organización de las labores de rescate”, indicó el nieto del autor.

También distinguió que fue recibida una pluma fuente y bolígrafo, pues su abuelo “escribía todo a mano. Y fotografías familiares que dan cuenta del registro biográfico del poeta a través de imágenes. Y un disco compacto, el recital que dio en Bellas Artes, donde la asistencia fue masiva”.

Julio Sabines recordó que a su abuelo le encantaba jugar ajedrez: “Se despertaba muy temprano por la mañana y le gustaba el ajedrez. Era un buen jugador, intentaba replicar a los grandes maestros y buscar buenas jugadas. Dentro de lo que se dejó del legado está el tablero de ajedrez que él jugaba de uso cotidiano”.

Joyas

Otra de las piezas que ahora contiene la caja es una edición de lujo de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, uno de los poemas mexicanos más importantes del siglo XX.

Las fotografías familiares incluidas en el acervo son cinco. También hay una corbata y ejemplares de Poemas sueltos (1981; primera edición); La poesía en el corazón del hombre, Poemas rescatados (1948-1968), que publicó recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el centenario del poeta.

La UNAM también brindó una copia del expediente académico de Sabines, quien primero ingresó a Medicina y luego a Filosofía y Letras. La caja de Sabines, además, está frente a la de Rosario Castellanos. “Es un honor haber podido contribuir a esta gran labor, es un gran orgullo. Agradecemos que después de 100 años de haber nacido él siga vigente. Y es un honor estar en el Instituto Cervantes, cerca de Gabriel García Márquez o Vargas Llosa”, sostuvo.

En el acto de recepción participaron el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; Julieta Sabines, hija de Sabines y sus nietas Ana Isabel Arizmendi Sabines y Julio Sabines Manilla, y Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, así como la escritora Claudia Guillén como testigo de honor.