James McAvoy sufrió bullying

Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, protagonizar cintas como Fragmentado y X-Men: primera generación, James McAvoy fue víctima de bullying en los sets de grabación.

Durante su participación en el programa Watch what happens live, conducido por Andy Cohen, habló sobre sus inicios en la pantalla y recordó una de las experiencias más lamentables de su carrera.

Todo ocurrió en 2001, durante su primer día de rodaje de la miniserie Band of Brothers (su primer proyecto como profesional); y es que, uno de sus compañeros de reparto se burló de él frente a todo el elenco. “Uno de los chicos decidió intimidarme en mi primer día como actor profesional. Hizo que él y sus amigos se quedaran parados señalándome y riéndose durante unos tres minutos”, contó.

Motivo detrás del ataque

Aunque nunca preguntó las razones, McAvoy está convencido de que se trató de celos profesionales, pues, aunque solo participó en un episodio, su personaje tenía varias escenas, lo que provocó el enojo de varios. “Todos estos chicos estuvieron involucrados durante nueve o diez meses, y solo consiguieron una línea en un episodio. Estaban furiosos. Yo participé en un solo episodio y tengo muchísimas líneas”, relató.

El famoso se negó a revelar el nombre del responsable, lo que sí confirmó es que se trataba de uno de los actores que aparecían en una fotografía del elenco que Cohen le mostró durante la entrevista.

James describió el momento como una experiencia terrible, pero aclaró que su paso por la serie fue muy positivo.