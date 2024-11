El actor James Van Der Beek, conocido por su protagónico en la serie de los 90 Dawson’s Creek, habló sobre los problemas de salud que enfrenta desde hace un tiempo, y reveló que ha estado luchado contra el cáncer en los últimos meses.

En una sincera charla con la revista People, el actor de 47 años indicó que actualmente se encuentra en tratamiento médico. “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, declaró.

Aunque no ahondó en más detalles, Van Der Beek se mostró optimista sobre su evolución. Incluso, aseguró que tiene muchos más motivos para creer que todo saldrá bien, que para angustiarse. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, agregó.

A la par de sus consultas y tratamiento, el intérprete Dawson Leery ha seguido adelante con sus compromisos laborales. Está previsto que protagonice Sidelined: the QB and me, una película original de la plataforma Tubi que se estrenará el 29 de noviembre.