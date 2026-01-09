Japón llegará al Museo de Antropología

Aunque todavía no se ha anunciado el título oficial ni la fecha exacta de apertura, autoridades culturales de México y Japón han confirmado que el proyecto forma parte de un intercambio museístico de gran escala.

La exhibición incluirá cerámica ancestral, esculturas religiosas, textiles, armaduras y piezas vinculadas al patrimonio imperial japonés. La llegada de esta muestra al Museo Nacional de Antropología es resultado de un intercambio cultural entre dos instituciones clave: el MNA y el Museo Nacional de Tokio, considerado el museo más antiguo y uno de los más importantes de Japón.

Este diálogo se fortaleció entre 2023 y 2024, cuando el museo japonés presentó la exposición “México antiguo: mayas, aztecas y teotihuacanos”. De acuerdo con información oficial del Museo Nacional de Tokio, superó los 300 mil visitantes, posicionándose como una de las exhibiciones temporales más visitadas del recinto.

En un comunicado institucional, el museo japonés destacó que la muestra permitió “acercar al público japonés a las civilizaciones que dieron forma a la historia cultural de Mesoamérica”. Ese resultado sentó las bases para que el intercambio continuara ahora con una exposición japonesa en México.

La exhibición estará organizada en seis núcleos temáticos que permitirán al visitante comprender, de manera clara y progresiva, la evolución histórica y cultural de Japón.

El recorrido abarcará distintos periodos y pondrá en contexto cómo el arte japonés se ha desarrollado en relación con la religión, la vida cotidiana, la política y la organización social.