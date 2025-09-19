Javi Mota quiere conquistar con su sonido

El español Javi Mota, quien es el protagonista de Malinche El Musical, ahora decidió presentar formalmente lo que es su primer sencillo en México, una fusión entre el flamenco, el sonido "mexa" y el pop.

Mota, quien da vida a Hernán Cortés y el emperador Moctezuma en la obra musical, se siente muy orgulloso de por fin encontrar ese toque especial que estaba buscando para lanzar su primer sencillo con el que arranca su faceta como intérprete solista.

Para Javi, su melodía "Con destino a México" es una canción "que cuenta un poco mi historia como español y del recibimiento que me está dando el público mexicano, con tanto cariño y respeto".

Aunque en su país natal el ibérico ya lleva una carrera en el teatro musical de 20 años, con Malinche y en suelo mexicano lleva apenas unos cuantos meses, por lo que indicó su doble emoción por lanzar su primer sencillo en México. "Vamos a abrir una serie de presentaciones de siete conciertos. Mi motivo para hacer esta canción es porque hay muchos artistas españoles que hacen mucha fusión y yo estoy en la cuna de la música mexicana y eso caza muy bien con la música española".