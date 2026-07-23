Javier Bardem sigue celebrando

Los festejos por el triunfo de España en el Mundial 2026 parecen continuar para el actor Javier Bardem, quien aprovechó su visita a Nueva York para disfrutar el concierto que Shakira ofreció en la ciudad, una de las artistas que también formó parte del evento deportivo.

El productor fue captado bailando con entusiasmo el tema “Dai Dai”, que la barranquillera interpreta junto al compositor nigeriano Burna Boy y que además fue una de las canciones oficiales de la Copa del Mundo.

En el clip, que circula en Instagram y Tiktok, Bardem aparece aplaudiendo, cantando y moviéndose de un lado a otro con energía mientras sonríe dentro del Barclays Center. El actor estuvo acompañado por su hija durante el espectáculo.

El famoso también apareció en las pantallas del recinto frente al público mientras Shakira interpretaba la canción, lo que provocó gritos entre los asistentes.