Javier Camarena abre la Filah

La edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah) se inauguró este jueves en el Museo Nacional de Antropología, con variadas actividades enfocadas a divulgar el patrimonio cultural de México.

La ceremonia estuvo a cargo del secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), José Luis Perea, quien señaló que el Instituto es un repositorio de la memoria mexicana, y que “hay acontecimientos que consiguen ponerla en movimiento, la Filah pertenece a esos mundos, durante 11 días este museo se convierte no solamente en una sede de una feria editorial, sino en una gran plaza pública del conocimiento”, dijo Perea.

Con música

En el patio del Museo de Antropología, se presentó el tenor Javier Camarena, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ya que el estado invitado de esta edición de la Filah es Veracruz.

Camarena señaló, previo a su interpretación, que es “orgullosamente xalapeño, y es un honor y un placer estar acompañando a esta inauguración de la 37 edición de esta Filah, me acompaña la maravillosa Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección del maestro Martín Ledel”, dijo el cantante de ópera.

Camarena abrió el concierto con una pieza del repertorio de la ópera francesa María y Julieta, en una interpretación que enlazó su tono de canto con los violines. Tras esta primera canción, un patio casi lleno del Museo de Antropología resonó de aplausos.

“Este año estoy celebrando 22 años de carrera artística, les doy muchas gracias, les agradezco, y es que antes de mi debut en el Palacio de Bellas Artes en el 2004, con la ópera ‘La hija del regimiento’, que ha sido el escalafón de tantos y tantos artistas que ha dado México dentro de la lírica, y que ha dado al mundo a conocer a Ramón Vargas, Fernando Villazón, entre otros”, señaló.

Avanzado el concierto, Camarena dio paso a que la Orquesta Sinfónica de Xalapa ejecutara una pieza instrumental, lo que dejó ver la profesionalización del ensamble. “Solo Veracruz es bello, dicen por ahí, yo creo que lo es todo México, porque lo que se ve no se juzga, y Veracruz ha dado grandes compositores al mundo, y a nuestra música mexicana, obviamente el más conocido es Agustín Lara, pero está otro gran compositor que es Miguel Vous, y por eso quisimos tocar esta hermosa canción, dedicada para mi esposa”, expresó el cantante, previo a cantar una de las composiciones del autor veracruzano.

Luego, el tenor interpretó la canción “Perfume de gardenias”, pieza que animó al público y fue coreada por varios asistentes. Conforme avanzó el concierto, guitarras, piano y trompetas se unieron a las canciones con la finalidad de mostrar la diversidad cultural de Veracruz, señaló Javier Camarena.

Hacia el final, el cantante señaló que la Orquesta Sinfónica de Xalapa cumple 97 años en unos días, por lo que es necesario “ir planeando el centenario”. “Gracias, muchas gracias, espero que esta sea una feria muy exitosa, gracias maestros”, concluyó.

Fiesta del libro

La Filah tendrá una duración de 11 días y también tiene como invitado de honor a Francia; concluirá el 23 de agosto. Entra las participaciones destacadas se tendrá la presencia de la arqueóloga veracruzana Sara Ladrón de Guevara, quien hablará del patrimonio arqueológico en Veracruz.