Javier Camarena dará concierto altruista

Lo recaudado se donará a la campaña de la Sociedad Mexicana de Cardiología Corazón Guerrero. Cortesía

“El canto es lo que yo sé hacer, es mi trabajo y mi forma de vida. Si es poco o mucho, no lo sé, pero si sirve para apoyar una labor altruista lo considero una gran bendición, así como tener la oportunidad de ser partícipe del apoyo a un esfuerzo realizado por tantos médicos y técnicos involucrados. Llegar desde otra trinchera, a través de la música, haciendo eco de esta labor, es algo por lo que me siento afortunado”, dice el tenor mexicano Javier Camarena, uno de los más reconocidos a nivel internacional, sobre el concierto que ofrecerá en el Forum Mundo Imperial de Acapulco, el 2 de noviembre, a las 21:00 horas, y cuya recaudación en taquilla se donará íntegramente a la campaña de la Sociedad Mexicana de Cardiología Corazón Guerrero.

Desde España, Camarena prepara su debut como Romeo en Romeo y Julieta de Charles Gounod, para la Ópera de Bilbao, y alista su llegada a México para el 1 de noviembre. “Es un concierto versátil, dinámico, para todos los gustos, que nos va a llevar por la zarzuela y la canción italiana, así como por la mexicana en sus diferentes estilos. Estaremos abordando boleros y una que otra bachata también”, detalló.

En el repertorio figuran “Una furtiva lacrima” de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; “La donna è mobile”, del Rigoletto, de Giuseppe Verdi; “Funiculì, funiculà”, de Luigi Denza; “La danza”, de Gioachino Rossini; las intervenciones en solitario de la orquesta: la “Obertura” de Guillermo Tell y el “Intermezzo” de La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo y Juan Vert; la romanza de La taberna del puerto; “Te quiero, morena”, de El trust de los tenorios; “Quiero huir de mí”, de Roberto Cantoral; “Bachata rosa”, de Juan Luis Guerra; un popurrí de éxitos de José José y algunos clásicos con mariachi: “La malagueña”, “La media vuelta” y “Quiero que seas feliz”, entre otros.

A Camarena lo acompañan la Orquesta Filarmónica de Acapulco, bajo la dirección de Enrique Barrios, el pianista Ángel Rodríguez y el Mariachi Juvenil Alas de Puebla. El objetivo de la iniciativa —señala el tenor reconocido como Cantante Masculino de 2020/21 por el International Opera Award— es ofrecer consultas a familias de escasos recursos en Guerrero para la detección temprana de cardiopatías congénitas en niños.

“Este tipo de defectos estructurales en el corazón vienen desde el vientre materno e identificarlos a tiempo permite asegurar la vida de los bebés y los niños. Cuando no se cuenta con una posibilidad así, no sobreviven los primeros años. Me siento feliz de colaborar con la causa”, concluye.