Javier Silva se aferra al presente

El artista Javier Silva Pérez (San Luis Potosí, 1991) presentó en la galería Cromática una serie de fotografías que ha tomado en su día a día en los últimos cinco años. Silva Pérez, quien ha expuesto en la Casa Manuel Álvarez Bravo y en la librería Chino, ahora presentó Septiemble, un nostálgico diario fotográfico, donde el creador captura instantes íntimos desde sus pasteles de cumpleaños, paseos, amigos y hasta su preparación para una cirugía de corazón. El título proviene de un cabezal de un diario amarillista que se publicó cuando oficialmente se mudó a la Ciudad de México.

“Fotografío mi vida, lo que me rodea. Fotografío para no olvidar” afirma el fotógrafo, quien aclara que, aunque no son fotos montadas, tampoco fotografía al azar. “Tengo un anhelo del pasado, lo veo como una debilidad mía estar pensando en lo que fue. Hay que estar en el presente y voltear mucho para atrás te hace no seguir”, comenta Silva, quien también es pintor, sobre este impulso por “agarrarse al presente”.

Las fotos estuvieron a la venta y no son reimpresas, por lo que, al ser adquiridas, no se rellena la muestra y la galería va quedando vacía: “La exposición habló sobre soltar el pasado, la memoria, la belleza que vi y la emoción que en algún momento sentí”.