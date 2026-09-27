Javiera Mena llegará al lunario

A 20 años de distancia del lanzamiento de su disco debut, Esquemas juveniles, Javiera Mena, cantante pop chilena, reflexiona sobre el paso del tiempo y cómo este impacta en su música.

Javiera asegura sentir lejos de nostalgia cuando reflexiona sobre el paso del tiempo, mientras consume series como la alemana Dark, o libros como Retromanía, de Simon Reynolds, donde se aborda el revival de las bandas en la cultura pop. “El tiempo es muy relativo, a veces siento que este disco ‘Esquemas juveniles’ está en el presente y me genera nostalgia, es un viaje muy bonito en el tiempo entre pasado, presente y futuro”, dijo Mena en conferencia de prensa rumbo a su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 20 de diciembre. “Veinte años se pasaron volando, pero en ese camino ha habido mucho aprendizaje. Ese primer disco, al ser el debut, dejó su huella en toda mi carrera; ahora, el reto es mezclar esas canciones de hace dos décadas con las canciones actuales para unificar el sonido”, agregó.

Discografía

“Esquemas juveniles” fue elegido como el Mejor Disco Chileno del primer cuarto del siglo XXI, en un ranking creado por The Clinic, en el que votaron más de 100 músicos chilenos. “Yo creo que el tiempo es un viaje en círculo, pasado, presente y futuro, donde reina el deseo. Hoy en día he pensado en eso, en que también deseo celebrar ese camino de 20 años y seguir”.