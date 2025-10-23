Jawy se gana un castigo especial

La Granja VIP sigue dando de qué hablar, sobre todo con lo ocurrido en la gala del martes 21 de octubre del 2025 en la que se dio a conocer al segundo nominado de la semana, así como un castigo especial para Jawy por desobedecer las reglas del reality show, complicándole las cosas durante la semana.

Para aquellos que no sepan el motivo de la sanción, el participante está en el rol de peón, por lo que debe seguir lineamientos especiales como dormir en el granero, pero parece haberse olvidado que no puede entrar al cuarto del capataz e irse a la cama cuando el grillo cante.

Sin descanso

Derivado de sus faltas, Adal Ramones anunció que su castigo es que tiene que pasar toda la noche en vela, sin dormir, afuera de la casa, solo, cuidando que el fuego de la fogata no se apague, además de un regaño por hablar mal del Tío Pepe.

Este personaje es el encargado de ayudar a los participantes en sus labores diarias, pues, en la vida real es propietario de una granja ubicada en San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, donde ofrece experiencias para que los visitantes convivan y alimenten a los animales.

Por otro lado, Sergio Mayer Mori que de nueva cuenta es el capataz de la semana tuvo que elegir a uno de los granjeros y uno de los peones para batirse en duelo y el perdedor quedaría automáticamente nominado, los elegidos fueron César Doroteo y Lis Vega.