Jay cierra su ciclo con Molotov

Jay de la Cueva está por cerrar su ciclo con Molotov, para el instrumentalista, girar con los “Molochos” no representa una sustitución de Tito Fuentes, encargado de la guitarra y autor de algunas de las canciones más emblemáticas del grupo, sino un regreso a la banda de la que fue fundador y con la que ya cumplió un ciclo.

Fue en su arribo a la ciudad, cuando dijo a medios de la región que, esa noche sería la última vez que actuaría con el grupo que formó, hace 31 años, en 1996 y que, en realidad, a diferencia de lo que se pudiera pensar, no era un suplente de Tito, sino que se trataba de un regreso a la banda que instó a integrar. “Sí, bueno no estoy supliéndolo, yo en realidad soy uno de los miembros fundadores de la banda hace muchos años y regresé a tocar para el 30 aniversario de la banda”, declaró.

Volverá a The Guapos

Fue entonces que exlíder de Moderatto expresó que, a partir de este fin, se desmarcará de Molotov y su gira, con la que se presentó durante 18 meses para abocarse a su proyecto como solista y seguir colaborando con The Guapos, la agrupación con la que colabora de forma más reciente.

“De hecho, ya terminó, termino, se termina este ciclo aquí, ya estuve año y medio, casi año y medio tocando en la gira y me tiene muy ilusionado que sea aquí en Monterrey, no está increíble como qué sea aquí donde voy a tocar”, aseveró.

Este ciclo que se cierra, coincide con el regreso a los escenarios de Fobia, la banda por la que dejó Molotov y con la que colaboró por 30 años. Sin embargo, el grupo no lo convocó para su gira más reciente, lo que produjo una reacción lastimosa en el músico que, afirmó que esperaba expectante reunirse con sus excompañeros.

Fans de la banda creen que Jay cuenta con la versatilidad para continuar en proyectos ajenos a Molotov y Fobia, con todavía más éxito, mientras hay quienes creen que se trata de una búsqueda insaciable de destacar y demostrar que está aún más arriba de los logros que, hasta hoy, ha sellado en la industria musical.