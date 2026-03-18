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Jay de la Cueva toca con Molotov

Marzo 18 del 2026
Jay de la Cueva toca con Molotov

Elohim Corona, el baterista de Moderatto, tomó el lugar de Jay de la Cueva en Fobia durante el regreso a los escenarios de la banda y, pese a que, muchos de los fans del grupo se rehusaban a la idea de que el cantante fuera reemplazado, ahora muestran gusto por la presencia del músico en el Vive Latino; mientras tanto, Jay sigue tocando junto a Molotov.

Cuando Jay fue cuestionado directamente acerca del regreso de Fobia a los escenarios, el multinstrumentista fue frontal y franco al reconocer que, luego de una considerable espera, la banda no solo no lo contactó, sino que fue a través de su management que le indicaron que no sería convocado para el reencuentro.

Visiblemente afectado, dijo que uno de los integrantes de la agrupación, a quien consideraba un amigo verdadero, como sus otros compañeros, esperó a que fuera informado por sus representantes, lo que le pareció una forma baja de actuar y un código con el que él no se conducía. Tras dar a conocer esa información, los fans de Fobia esperaban expectantes conocer quién tomaría el lugar de Jay.

Gran incógnita

Por ello, cuando Paco Huidobro, Leo de Lozanne, Iñaki Vásquez y “El Cha” subieron al escenario del Vive Latino, este domingo, 15 de marzo, las expectativas acerca de quién tomaría el lugar de Jay consumaban a su audiencia.

Fue cuando Elohim subió tomó las baquetas y tocó los primeros acordes de “Veneno vil” que recibió una ovación indiscutible de sus fans, debido a que ya muchos intuían que él sería quien acompañaría a la banda, que todavía no define si será él también quien toque en el concierto con el que prometieron volver, sin ningún detalle relacionado con la fecha y el lugar.

Mientras tanto, de la Cueva, que adoptó el apodo de la “máquina de chambear” en la edición anterior del Vive, se presentó en Tlaxcala, junto a Molotov, recibiendo aplausos por su ejecución de guitarra, como reemplazo de Tito Fuentes, vocalista, guitarrista y uno de los líderes la de “la Molocha”.

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