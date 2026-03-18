Jay de la Cueva toca con Molotov

Elohim Corona, el baterista de Moderatto, tomó el lugar de Jay de la Cueva en Fobia durante el regreso a los escenarios de la banda y, pese a que, muchos de los fans del grupo se rehusaban a la idea de que el cantante fuera reemplazado, ahora muestran gusto por la presencia del músico en el Vive Latino; mientras tanto, Jay sigue tocando junto a Molotov.

Cuando Jay fue cuestionado directamente acerca del regreso de Fobia a los escenarios, el multinstrumentista fue frontal y franco al reconocer que, luego de una considerable espera, la banda no solo no lo contactó, sino que fue a través de su management que le indicaron que no sería convocado para el reencuentro.

Visiblemente afectado, dijo que uno de los integrantes de la agrupación, a quien consideraba un amigo verdadero, como sus otros compañeros, esperó a que fuera informado por sus representantes, lo que le pareció una forma baja de actuar y un código con el que él no se conducía. Tras dar a conocer esa información, los fans de Fobia esperaban expectantes conocer quién tomaría el lugar de Jay.

Gran incógnita

Por ello, cuando Paco Huidobro, Leo de Lozanne, Iñaki Vásquez y “El Cha” subieron al escenario del Vive Latino, este domingo, 15 de marzo, las expectativas acerca de quién tomaría el lugar de Jay consumaban a su audiencia.

Fue cuando Elohim subió tomó las baquetas y tocó los primeros acordes de “Veneno vil” que recibió una ovación indiscutible de sus fans, debido a que ya muchos intuían que él sería quien acompañaría a la banda, que todavía no define si será él también quien toque en el concierto con el que prometieron volver, sin ningún detalle relacionado con la fecha y el lugar.

Mientras tanto, de la Cueva, que adoptó el apodo de la “máquina de chambear” en la edición anterior del Vive, se presentó en Tlaxcala, junto a Molotov, recibiendo aplausos por su ejecución de guitarra, como reemplazo de Tito Fuentes, vocalista, guitarrista y uno de los líderes la de “la Molocha”.