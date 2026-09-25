Jaydy Michel respalda a Rafa Márquez

Rafa Márquez, el actual técnico de la Selección Mexicana de Futbol, hará un buen papel en el puesto, considera su esposa Jaydy Michel.La actriz y modelo, quien recién regresó a su país natal tras vivir en España, ve al exjugador metido en el cargo que lo tendría en la banca del combinado nacional hasta el Mundial de 2030. “Está concentradísimo, muy metido en lo que va a hacer y yo feliz y orgullosa y creo que va a hacer un papel muy bueno, con todo lo que sabe y las ganas que trae de estar con México y la selección”, dijo Jaydy

La también conductora asistió a la premier de la cinta Hombre al agua de Gael García Bernal, en representación de Márquez, amigo del “charolastra” y quien no pudo estar por compromisos laborales.

Abierta a opciones

A su paso por la alfombra roja Jaydy señaló que sería un honor hacer cine en México, aunque no está cerrada a nada. “Recién llegada y voy a empezar a mover motores”, puntualizó.

Jaydy fue ex pareja del cantante español Alejandro Sanz con quien tuvo una hija. La modelo adelanta que su expareja vendrá a México con gira musical y su hija estará con él. “Siempre he dicho lo mismo, no cambio lo que digo, tenemos muy buena relación y espero que así sea siempre por el bien de mi hija y creo es lo más sano para todos”, apuntó

Destacó que las relaciones así se logran con madurez durante la cual se toman las cosas de manera sana.