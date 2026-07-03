Jeffry Fischman deja atrás el pasado

Luego de formar parte de una de las bandas más representativas del rock peruano de los años 2000, Jeffry Fischman inicia una nueva etapa como solista.

El músico recordó que, tras el reencuentro de Libido, con el que llenaron el Estadio Nacional de Lima ante 45 mil personas, sintió que era el momento de concretar un proyecto que llevaba años imaginando. “Siempre lo había tenido en mente. Decidí grabar las canciones como solista y tratar de hacer cada paso lo más pulido posible, trabajando con la mejor gente”, explicó.

Sobre el primer sencillo “Alejándome de ti”, aseguró que este nació de un proceso personal. “Quizás estaba atravesando un cambio en mi vida. El tema habla de alejarse de una situación para avanzar, pero es un paso que no es fácil dar”, expresó.

Nuevos horizontes

Aunque su sonido mantiene la esencia rockera, reconoce que esta nueva etapa le permite explorar otros matices musicales. “Cada canción muestra un color diferente. Esta tiene un punto pop, pero también conserva esa energía rockera que me gusta”, dice ahora que promociona “Estoy tan gris”.

Respecto al panorama del rock en español, se muestra optimista pese a la evolución de la industria musical. “El rock siempre va a tener un espacio. Es una música honesta que siempre va a estar en el corazón. Han cambiado las formas de escuchar música, pero cuando se hacen cosas buenas, siempre habrá público”, concluyó.