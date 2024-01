Jeni de la Vega profundizó sobre cómo fue su relación con Eleazar Gómez. Si la noticia de la relación entre la conductora y el actor tomó por sorpresa a muchos de los fans de la rubia, el anuncio de su compromiso lo hizo mucho más y algunos le pidieron que tuviera cuidado con él, ya que lo precede su fama de violento.

De hecho, la mayoría aún cree que rompió el compromiso, porque circularon imágenes de Gómez con un activista LGBTIQ+ en un yate y se pensó que la estaba engañando con él, pero la famosa negó que eso fuera cierto. Para acallar rumores, Jeni de la Vega dio una entrevista a Telemundo, donde aclaró que terminó su compromiso con Eleazar porque sintió que se habían apresurado y le pidió que se dieran un tiempo, lo que él aceptó.

Indicó que todo está tan bien entre ellos, que ella sigue en contacto con él y su familia, ya que se tienen mucho cariño y, pese a que ya no son pareja actualmente, no sabe si en el futuro retomarán sus planes de boda, y por eso no le ha devuelto el anillo de compromiso, pues lo guarda para el futuro.