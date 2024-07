La conductora Jeni de la Vega no ve la suya con Cupido, luego de que ventilaran que su exprometido Eleazar Gómez andaba muy acaramelado con su examiga, la sensual Yuliett Torres.

Hace dos meses, encontraron a la nueva pareja dándose afecto, sin importarles lo que dijera la gente y, menos, lo que opinara De la Vega. Ahora, la rubia habló sobre su ex y su relación con Torres.

“Yuliett y yo tuvimos una amistad, pero jamás la vi como íntima. Me es indiferente y por supuesto que no me dan celos”, confesó a una revista de circulación nacional.

Sobre Eleazar, Jeni enfatizó: “Ya no habrá una segunda oportunidad con Eleazar. En su momento disfruté todo lo que vivimos. Chancla que tiro, no la vuelvo a recoger”.

Por otra parte, a Yuliett ya le avisaron del conflictivo pasado de Eleazar, quien tiene antecedentes de haber maltratado a sus parejas Tefi Valenzuela, Vanessa López y Jeanette Karam.

“Por su pasado, hay personas que me mandan mensajes diciéndome ‘mejor vete de ahí porque te hará esto’. Gracias por las advertencias, lo que él haya hecho antes es cosa del pasado. Soy mamá soltera. Estuve casada y ya no soy una chavita. En cualquier momento que detecte alguna señal de maltrato le diré ‘bye’”, enfatizó la morena tapatía.