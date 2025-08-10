Jenna Ortega divide opiniones

Durante la promoción de la temporada 2 de Merlina, Jenna Ortega estuvo regalando helados a la prensa y a sus fans, pero lo que desató la polémica fue que los había lamido previamente. El gesto de la actriz quedó grabado y, posteriormente, se viralizó en redes sociales.

La segunda entrega llegó a la plataforma de streaming como parte de los estrenos de verano. Fans de todo el mundo ya pueden disfrutar de la nueva aventura de uno de los personajes más icónicos de Los locos Addams.

Durante la premier del primer episodio de la nueva temporada en el teatro Le Grand Rex de París, Francia, Jenna Ortega sorprendió a los asistentes al regalar conos de helado negro. Lo que llamó la atención fue que la famosa los lamía antes de entregarlos.

Rápidamente, usuarios en redes lo calificaron como su “sello personal”, aunque no faltaron las críticas por realizar dicha acción. Algunos fans encontraron similitudes entre la conducta del personaje y la de la actriz.

El personaje de la familia Addams en la serie de Netflix se caracteriza por su humor oscuro, sarcasmo, personalidad fría y distante. Por ello, algunos interpretaron que Jenna Ortega actuó lamiendo los helados como lo haría Merlina. “Afortunada la chica que recibió la bendición”. “No tiene por qué probar si me sirve. Confío en ella”. “Incluso sirviendo y comiendo helado, Jenna Ortega luce hermosa”, fueron algunos de los comentarios.