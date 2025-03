Jenna Ortega ha demostrado su versatilidad en la pantalla, desde su papel como la inquietante hija de los Addams en Merlina hasta su reciente interpretación como Cairo Sweet en la polémica La chica de Miller. Sin embargo, pocos recuerdan que, en sus inicios, tuvo una breve participación en Iron Man 3, una experiencia que, según ha revelado, no fue del todo grata.

Recientemente, Ortega contó que formó parte del elenco de la popular cinta de Marvel, pero todas sus escenas fueron eliminadas.

En una entrevista con Entertainment Tonight, detalló que interpretó a la hija del vicepresidente en Iron Man 3. “Fue uno de los primeros trabajos que hice. Me quitaron todos los diálogos. Salgo en ‘Iron Man 3’ por un instante. Ocupo el marco, tengo una pierna y soy la hija del vicepresidente”, explicó.

Durante la conversación, en la que también participaba Paul Rudd, su coprotagonista en Death of a Unicorn, el actor intentó animarla asegurando que Marvel suele “dejar migajas de pan”, sugiriendo que su incursión en la franquicia podría no haber terminado ahí. Sin embargo, Ortega dejó en claro que no tiene expectativas de volver. “Incluso me quitaron los créditos. Lo cuento y luego sigo adelante”, afirmó.

Actualmente, Ortega y Rudd están promocionando su nueva película, en la que interpretan a una pareja de padre e hija. El actor expresó su admiración por ella: “Es muy real. Ella es muy brillante, divertida, y hay mucha profundidad en ella como persona y en su talento”. En la cinta, sus personajes accidentalmente atropellan a un unicornio, lo que desata una serie de eventos inesperados.