Kylie Jenner y Timothée Chalamet se sumaron a la larga lista de celebridades que no perdieron la oportunidad de disfrutar del tour Renaissance de Beyoncé, al mismo tiempo que hicieron público su romance.

La pareja, que desató rumores de una posible relación por primera vez en abril, fue fotografiada divirtiéndose en el show repleto de estrellas que ofreció la cantante en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a la empresaria de 26 años platicando con el actor de Call me by your name, de 27 años, mientras intercambiaban risas. En un video tomado por el reportero de The Hollywood Reporter, Chris Gardner, se puede ver a la pareja de buen humor mientras coqueteaban, al mismo tiempo que Chalamet fumaba.

Para su cita, Kylie Jenner se puso un conjunto sin mangas que combinó con un par de arracadas doradas y el pelo recogido; mientras tanto, Chalamet optó por un conjunto más casual, vistiendo una sudadera con capucha negra y un sombrero del mismo color.

Las afirmaciones de que Kylie y Timothée eran pareja comenzaron a circular en abril; sin embargo, una fuente dijo que el romance empezó desde enero. El rumor se hizo más fuerte cuando el coche de la empresaria fue visto estacionado afuera de la mansión del actor.