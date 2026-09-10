Jennifer Aniston, una actriz que impone moda

Este ícono cumple 56 años, y si bien su estilo característico está compuesto por clásicos vestidos negros, jamás podríamos tacharla de aburrida.Un vestido negro

Su favorito es el de palabra de honor con un cuerpo ceñido que hace efecto “reloj de arena” a la tonificada figura de la actriz. Este diseño con escamas bordadas con cuentas negras para los Globos de Oro 2024 es de Dolce & Gabbana.Formato mono

Le gusta tanto aquella fórmula que se aventura incluso a llevarla en su formato de mono, sea con pantalones entallados o también, más anchos, porque los dos tipos estilizan de igual manera su figura. Aires de diosa

Este vestido de Chanel Haute Couture en silueta recta y con discretos apliques florales de perlas y joyas combina elegancia y sex appeal del mismo modo que un lencero vintage, a la vez que resalta la melena tostada de Aniston. Metalizados

Algunos cortes arriesgados que antes no tenían tanta presencia en su armario comienzan a tomar control: los vestidos de escote profundo en forma de V o con aberturas altísimas en la falda siguen sentándole como anillo al dedo, por mucho tiempo que pase.Vestidos drapeados

En la ceremonia de los Óscar de 2012, Jolie se hizo viral al asomar exageradamente su pierna a través de su diseño negro de Atelier Versace. En 2017, para la fiesta posterior del mismo evento, Aniston deslumbró con este vestido negro, también de Atelier Versace, desatando un sinfín de comparaciones.Minivestido con transparencias

Este minivestido gris perlado de paneles transparentes y cuentas brillantes bordadas, que se inspira en la tendencia mermaidcore que sigue arrasando. Vestido de corto

Su fórmula para conseguir un impactante estilismo cromático se basa en recurrir a siluetas clásicas, como la de este vestido de corte princesa, de Valentino, que la actriz llevó a los Premios de la Academia de 2013. Vestido con escote

Sin importar la edad, Jennifer parece aferrarse a los vestidos cortos, y es que no hay manual alguno que ponga fecha de caducidad a esta obsesión. Para el lanzamiento de su propia fragancia, en 2011, Aniston se decantó por un modelo escarlata de Vivienne Westwood, con original escote y torso drapeado. Vestido Valentino

Este vestido de Valentino, con inspiración griega estaba hecho a la exacta medida del atlético cuerpo de Jennifer para la celebración de los Globos de Oro de 2010. Efecto cuero

En 2017, para el estreno de The leftovers, serie protagonizada por su exmarido Justin Theroux, la actriz se encargó de demostrarlo con un sexy minivestido efecto piel, cuyo escote asimétrico compensa el largo XS por el que ha optado en esta ocasión.Traje

En los años 90, lo llevaba oversize; en la década de los 2000, con pantalones campana y americana ajustada, al estilo setentero; después, descubrió los beneficios del culotte y, más rencientemente, la hemos visto reinventar el traje incorporando corsés de cuero, blazers deconstruidas y pantalones rectos con ilusión de piernas infinitas, como es el caso de este estilismo de Louis Vuitton. Transparencias de lujo

Para la ceremonia de los Óscar de 2015, Jennifer ratificó su cualidad de A-lister en un vestido de alta costura de Elie Saab con intrincadas cuentas que, al superponerse, disimulaban la trasparencia del artesanal tejido.Estilo sirena

Ha quedado más que claro que esta ganadora del Emmy conoce qué colores y siluetas le favorecen. Por eso, es habitual verla optar por un corte estilo sirena.El vestido lencero

Junto con los slouchy jeans y las faldas de cuadros, el vestido lencero alcanzó la fama en los 90, apropiándose de los armarios de las influencers de dicha época: Kate Moss, Gwyneth Paltrow y, por supuesto, Jennifer Aniston.