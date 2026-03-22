Jennifer Gabrielle derriba prejuicios

Cuando la actriz Jennifer Gabrielle le contó a un colega que interpretaría a una trabajadora sexual en la serie Lobo: morir matando, la primera reacción de su compañero fue la burla. Fue entonces cuando la famosa entendió que, lamentablemente, aún persisten muchos prejuicios hacia las trabajadoras sexuales. “Le pregunté cuál era el chisme y admitió que había una falta de respeto en su reacción, porque muchas veces no vemos con nobleza lo que implica ser una trabajadora sexual. Entendí que, como actriz, mi trabajo también es cuestionar esos prejuicios”, dice.

A partir de ahí construyó a su personaje, Sue Carrillo, una figura que, más allá de su oficio, demuestra su lealtad al protagonista, Damián Rosales, “Lobo” (interpretado por Arap Bethke).

Giro de tuerca

“Ella vive en una dualidad. Al inicio puede parecer parte del grupo de los villanos, pero lo que la transforma es el amor”, detalla Gabrielle. En la serie, ya disponible en Telemundo, “Lobo” es un exdetective que se ve obligado a huir y, en su escape, convive con personajes marcados por la violencia y el poder.

Para ella, la clave fue no reducir a Sue a un estereotipo, sino entenderla como una mujer como otras, con decisiones y contradicciones. “La construí desde el respeto y el amor. Quiero seguir conectando con historias de Latinoamérica que muchas veces han sido ignoradas, para que las personas puedan empatizar con realidades que están ahí afuera”, apunta.