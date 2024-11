Jennifer Garner toma distancia de Jlo

Jennifer Garner y Jennifer López tienen algo en común: ambas son exparejas de Ben Affleck; sin embargo, al ser esto lo único que las une, en la actualidad mantienen una tensa relación, de acuerdo con distintos reportes.

El mal momento entre las estrellas de cine se agravó después de que Jennifer López y Ben Affleck terminaran su relación en abril de 2024 tras dos años de matrimonio. Esta fue una decisión que no solamente afectó la relación de su dinámica familia, sino que también fracturó la relación entre ambas artistas.

Aunque desde que se anunció su separación ambos han intentado mantener un perfil discreto, siendo muy reservados respecto a su proceso de divorcio, recientemente el medio Daily Mail reportó que Jennifer Garner ha decidido distanciarse de JLo pese a que la actriz intentó ser una “mediadora” antes de la separación de los artistas.

Según una fuente cercana, la estrella de la icónica película 13 going on 30 ha preferido únicamente mantener contacto con Jennifer López para hablar sobre la buena relación que establecieron sus hijos. Recordemos que Jennifer Garner y Ben Affleck son papás de Fin, Violet y Samuel Affleck, quienes tienen una muy buena relación con Emme y Max Muñiz, hijos de JLo y el cantante Marc Anthony. Fuera de asuntos relacionados con sus hijos, Jennifer Garner no quiere tener nada que ver con Jennifer López, según los reportes del medio británico.

De acuerdo con fuentes cercanas, se sintió “usada como un peón” en medio de este proceso, pues optó por el rol de consejera entre los dos. “Jen se siente un poco utilizada como un peón en el intento de JLo de reparar su matrimonio”, dijo la fuente cercana.

Sin embargo, también relató que después de saber que el matrimonio entre Jlo y Ben Affleck no tenía solución, su única preocupación fue el bienestar de su exmarido y padre de sus hijos. “Ella quedó en el medio y sus amigos piensan, no importa como se lo mire, que la exesposa de un hombre nunca debería tener que jugar a ser mediadora en un divorcio de su nueva esposa”, dijo la fuente. “Sobre todo porque su esposa (JLo) era su gran amor y la compararon con Jen durante sus 13 años de matrimonio”.

Por esa razón, Jennifer Garner no quiere tener contacto con Jennifer López, al menos que sea con un tema relacionado a sus hijos. Recordemos que Ben Afffleck mantiene una relación amigable con Jennifer Garner, después de haber estado más de una década juntos, pues lo ha apoyado a superar sus problemas de alcoholismo, y lo ha acompañado en diferentes etapas de su vida.