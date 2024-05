Jennifer López se abre a la tecnología

En un momento en el que la inteligencia artificial (IA) está ocasionando incertidumbre por lo que puede provocar o cómo puede influenciar a la humanidad, llega una entrega que pone sobre la mesa un escenario hipotético: ¿qué pasaría si una IA se revelara contra la humanidad?

A su paso por un evento organizado en una plaza comercial del Estado de México, al que algunos fans pudieron asistir, se presentó Jennifer López, protagonista de Atlas, cinta que contará la historia de una inteligencia creada para salvar a la humanidad que cambia su propósito para atacar, y la agente Atlas Shepard (López) es la encargada de terminar con ella.

“Es una historia hermosa sobre la amistad, de confiar en una persona después de estar herida. Pasé un gran momento al filmar en esta película, un poco solita porque filmamos en pantalla verde, imaginando todos los escenarios, pero creo que logramos un buen resultado”, contó JLo en su visita para dar a conocer el proyecto de Netflix, que estrena el 24 de mayo.

En la película, Jennifer da vida a un personaje solitario y cerrado emocionalmente que no se da la oportunidad de empatizar con otras personas, pero cuando menos lo espera, Smith, un robot creado con inteligencia artificial, se gana su amistad. “Cuando este personaje tenía un estigma de todas las personas que la rodean en la historia y combate a la inteligencia artificial, este punto de vista cambia cuando se relaciona con una IA buena que termina siendo la única que puede entrar en su corazón poco a poco, creo que cuestiona, además nuestra relación con la tecnología, que a veces los prejuicios son malos”, dijo JLo.

Además, el arco dramático de su personaje se asemeja a lo que a veces ella ha atravesado en la vida real, por su personalidad. “Mi personaje es una mujer fuerte como yo, de esa forma me identifico con ella, a veces también soy un poco cerrada, pero Smith poco a poco supo ganarse su cariño, creo que me pasa lo mismo a mí con algunas personas”, añadió alegre frente a su público.

México se le entrega

El calor no mermó la energía del público, quien durante la aparición de la artista se entregó por completo en gritos y aplausos para la estadounidense. “Estoy muy emocionada de estar aquí, hace un buen de tiempo que no estaba con mi público de México, con toda mi gente, y me siento muy feliz”, dijo Jennifer en español, entre los gritos del público que coreaba su nombre.

Aunque los presentadores Tania Rincón y Roger González se empeñaron en hablar en inglés con la también cantante, ella siguió expresándose en español y comunicándose con su público. “Los quiero, México, muchas gracias por el cariño que siempre me han demostrado”, agregó.

Después de hablar en el micrófono y que su gente le dedicara una ola desde la grada, JLo se acercó para firmar autógrafos e incluso regalar fotografías en un vestido fresco, todo en un color blanco que mostraba su sensualidad.