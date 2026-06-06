Jermaine Jackson cuestiona sentencia

A mediados de mayo, medios locales reportaron que el exintegrante de The Jackson 5 fue declarado responsable mediante una sentencia en rebeldía, luego de no responder a la demanda ni comparecer ante el tribunal.

Ahora, de acuerdo con documentos judiciales, el músico sostiene que el fallo emitido a favor de Rita Butler Barrett debe ser anulado, ya que fue demandado bajo un nombre que asegura ya no utiliza legalmente y porque, según afirma, nunca recibió una notificación formal de la demanda.

De acuerdo con su versión, la acción legal fue presentada en su contra como “Jermaine Jackson”, pese a que cambió legalmente su nombre a “Jermaine LaJuane Jacksun” en California desde 2013. Por ello, considera que la demandante debió presentar el caso con su nombre legal vigente.

Asimismo, niega haber agredido sexualmente a Barrett. En la demanda presentada en diciembre de 2023, ella señaló que Jackson llegó de forma inesperada a su domicilio en Encino, California, donde presuntamente la agredió durante varios minutos antes de retirarse abruptamente.

Proceso legal

Los abogados de la demandante no lograron localizar personalmente a Jackson para entregarle la demanda. Sin embargo, obtuvieron autorización judicial para notificarlo mediante un aviso legal publicado en Los Angeles Times. Según el equipo legal de Barrett, el anuncio apareció durante varias semanas consecutivas entre agosto y septiembre de 2025.

Al no recibir respuesta por parte del cantante, el tribunal emitió una sentencia en rebeldía y otorgó a la demandante más de 6.5 millones de dólares por daños y costos judiciales. Jackson sostiene que existieron irregularidades en el proceso y rechaza haber intentado ocultar su paradero.