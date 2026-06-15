Jess y María no saben portarse bien

Las redes sociales se convirtieron en escenario de una nueva controversia tras del lanzamiento de “No C portarme bien”, el más reciente sencillo de María León.

Horas después del estreno, una publicación de Jass Reyes en Instagram provocó una ola de especulaciones entre seguidores de ambas artistas, quienes encontraron supuestas similitudes entre los conceptos presentados por las cantantes.

Aunque Jass Reyes nunca mencionó nombres, varios usuarios relacionaron sus palabras con el lanzamiento de María León. La intérprete escribió: “Después de casi una década viendo repetirse los mismos patrones, creo que me he ganado el derecho de decirlo”, una frase que rápidamente generó reacciones y abrió el debate entre sus seguidores.

En su publicación, Jass Reyes aseguró que siempre ha creído que existe espacio para todas las artistas dentro de la industria musical. “Cada artista merece la oportunidad de construir una voz propia, una identidad propia y un camino propio”, expresó.

Continuará con lo suyo

La frase más comentada llegó al final de su mensaje. “Seguiré enfocada en mi trabajo. Pero no voy a fingir que no me he dado cuenta”. Posteriormente, aprovechó para anunciar “Magnetik”, el primer sencillo de su álbum como solista, afirmando que “más que frenarme, esto solo me motiva más”.

Tras la conversación generada en redes sociales, María León compartió una publicación en la que detalló el origen de “No C portarme bien”. La cantante explicó que la canción nació el 19 de enero de 2023 durante una sesión creativa junto a Marcela de la Garza, Gil Elguezabal y Juan Solo.