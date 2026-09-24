Jesse & Joy, ¿con quién se queda el perro?

Jesse & Joy volvieron a quedar bajo la lupa después de que un fragmento de la docuserie Lo que nunca dijimos, recuperara una de las peleas que marcaron su relación como hermanos. En el episodio, ambos abordaron cómo la educación religiosa dentro de su familia generó choques personales que también alcanzaron su vínculo profesional.

La escena cobra otra dimensión tras la pausa anunciada por Jesse Huerta en septiembre de 2026, pero el documental no permite afirmar que la religión provocó la separación actual. El músico explicó públicamente que necesitaba tiempo para su familia y su bienestar personal, mientras Joy confirmó que continuará con los compromisos del proyecto.

La serie

La serie reconstruye la infancia de Jesse y Joy Huerta bajo la autoridad de su padre, Eduardo Huerta, pastor evangélico. Ambos contaron que crecieron con reglas estrictas y una fuerte influencia religiosa, un contexto que terminó pesando en sus decisiones personales y en los primeros años de su carrera.

Dentro de ese recorrido, los hermanos reconocieron etapas de fuerte distanciamiento. Durante la época de Electricidad, Joy recordó que ella y Jesse estaban “muy peleados”, mientras la música funcionaba al mismo tiempo como una salida del ambiente familiar en el que crecieron.

Versión de Jesse

Hasta ahora, Jesse Huerta no relacionó su pausa de 2026 con diferencias religiosas con su hermana. Su mensaje público se centró en la necesidad de bajar el ritmo, cuidar su bienestar y dedicar tiempo a su familia. Vincular aquella pelea directamente con la decisión actual iría más allá de lo que ambos dijeron públicamente. Lo que sí documenta Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, es un historial de tensiones personales, familiares y creativas. El cuarto episodio recuerda que durante la pandemia estuvieron cerca de separarse antes de reconciliarse, por lo que la crisis actual tampoco representa la primera ocasión en que el futuro del dúo quedó en duda.

Lo que sigue

La salida de Jesse de Jesse & Joy tomó por sorpresa hasta a su propia hermana. Después de que el cantante anunciara de manera abrupta que dejaría la banda que ambos formaron hace 21 años, Joy finalmente rompió el silencio y habló sobre lo que ocurrirá con los conciertos que ya estaban programados, especialmente un concierto en el Auditorio Nacional el 6 de diciembre.

Y aunque Joy reconoció que tiene miedo ante esta nueva etapa, dejó algo muy claro que no piensa abandonar a sus fans ni cancelar los compromisos que ya estaban acordados, Durante una conferencia de prensa, la cantante habló entre lágrimas sobre la inesperada situación y explicó que será ella quien se presente en algunos de los shows que originalmente estaban contemplados para los dos hermanos.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando Joy reveló que prácticamente se enteró de la decisión de su hermano al mismo tiempo que los fans y los medios de comunación. “Yo me enteré 20 minutos antes que ustedes”, confesó la cantante.

A pesar de la sorpresa, dejó claro que respeta completamente las razones que Jesse tuvo para tomar la decisión. “Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

La intérprete evitó entrar en detalles sobre los motivos que llevaron a su hermano a tomar esta decisión y prefirió hablar desde el cariño y el respeto que existe entre ambos.

La conferencia de prensa no fue sencilla para Joy. La cantante se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de esta nueva etapa. Después de más de dos décadas compartiendo escenario con Jesse, comenzar a presentarse sin él representa un cambio enorme.

Le guardará su micrófono

Durante más de 20 años, Joy se acostumbró a mirar hacia un costado del escenario y encontrar ahí a su hermano. Comenzaron juntos cuando tenían 18 y 21 años y crecieron a la par de su música, aprendiendo a equilibrar una relación en la que ser hermanos, amigos y socios se entrelazó con su carrera sobre los escenarios.

Después del 5 de diciembre, última fecha anunciada por Jesse para su gira El Despecho Tour, Joy Huerta mirará por primera vez hacia ese mismo lugar y su hermano ya no estará. “¿Cómo asimilar qué pasará la primera vez que voltee al lugar al que llevo viendo por 20 años y no esté la persona con la que construí todo esto? Si van a llegar 10 mil personas, 10 o si va a llegar una, sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, dijo Joy.

La incertidumbre de hoy contrasta con cómo ambos describían su relación meses atrás. En entrevista, Jesse reconocía que la sangre los hizo hermanos, pero permanecer juntos durante dos décadas fue una elección cotidiana.