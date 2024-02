Jesse & Joy no descartan los corridos

“No puedes decir de esta agua no beberé”, expresó el dúo Jesse & Joy al abordar la posibilidad de incursionar en los corridos tumbados, una tendencia a la que se han sumado artistas de su género como Belinda. Aunque no descartan la idea por completo, han dejado en claro su preferencia por enfocarse en su pasión por las baladas y la música pop.

“Siempre habrá formas de coquetear con distintos ingredientes, que serían los sonidos, pero al menos para nosotros sería muy difícil brincarnos a otro carril que no es el nuestro, para nosotros ha sido muy claro de dónde venimos”, señaló Joy a los medios.

“Es súper divertido invitar a colegas a que se sumen y poder jugar, compartir con esos sonidos, pero no me veo haciendo algo completamente diferente. A mí lo que se me da es la ‘cocina’, que yo sé hacer con esa combinación que hacemos con la música. Para nosotros siempre ha sido muy importante que lo que queda a través de la música sea dejar buena onda en el mundo porque es lo que más hace falta, nunca sobra”, añadió.

Jesse agregó que algo que les ayuda a mantenerse fieles a su estilo es concentrarse en el proceso creativo de cada canción, álbum y gira. “La gente se confundiría, es bonito traer los géneros a nuestro sonido, y cómo los interpretamos nosotros a nuestro estilo, que juntos hacemos nuestras canciones, producimos toda nuestra música, podemos jugar con elementos que estén allá afuera y nos llamen la atención, pero siempre trayéndolo a nuestra sazón”, dijo.

El dúo tiene programadas presentaciones en el Auditorio Nacional los próximos 14 y 15 de febrero, con entradas ya agotadas, y una nueva fecha anunciada para el 27 de abril. Además, como parte de su Cliches Tour, estarán en varias ciudades durante los meses siguientes, con dinámicas para sus fans, quienes podrán participar para tener la oportunidad de subir al escenario a cantar con ellos durante las fechas en el Coloso de Reforma.