Jesse Huerta anuncia su nueva etapa musical

Apenas unos días después de anunciar que haría una pausa en Jesse & Joy para enfocarse en su bienestar, Jesse Huerta dio una primera señal de lo que parece ser su nueva etapa profesional: Jesse and the Supernovas.

El anuncio llegó mediante una publicación compartida entre la cuenta oficial de Jesse y en el que solo aparece el nombre de este proyecto sobre un fondo negro. Hasta el momento, Jesse no ha detallado públicamente en qué consiste esta nueva propuesta ni cuándo comenzará formalmente. Sin embargo, recibió cientos de críticas por parte de los usuarios.

Parte de los ataques ocurrieron porque, al dar a conocer su salida del dueto que creó con su hermana, Jesse habló de la necesidad de atender su salud mental y dedicar tiempo a su familia, pero su nueva faceta parece contradecir estas declaraciones. “No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras”, “Tan fácil que era ser honesto y decir que querías tu propio proyecto”, “¿No que se iba a descansar y estar con la familia?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Sin embargo, en los ataques más fuertes no solo lo cuestionan por usar la salud mental como bandera, sino que le vaticinaron poco éxito.

Esposa de Jesse se suma a la polémica

La aparición de “Jesse and the Supernovas” se produce después de una semana de comunicados sobre el futuro de la agrupación. Jesse confirmó que cumplirá todos los compromisos previamente acordados hasta el 5 de diciembre, pero no participará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

En medio de los cambios profesionales de Jesse, su esposa, Mónica León, también publicó un mensaje en Instagram que llamó la atención de los seguidores. “Y la verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa”, se lee en la historia que compartió.

Mónica no mencionó a Joy, a Jesse & Joy ni explicó a qué situación se refería, pero esta frase ha levantado rumores sobre un probable pleito entre los hermanos huerta.