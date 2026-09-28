Jesse y Joy se abrazan en el escenario

Pese al sorpresivo anuncio de que Jesse y Joy, los hermanos Huerta, tomarían caminos separados después de más de 20 años de trayectoria conjunta, el dúo pop debe continuar con sus compromisos profesionales, tal como lo demostraron durante el concierto que ofrecieron en Canadá el 18 de septiembre, en el Queen Elizabeth Theatre.

Los intérpretes, que se encuentran de gira con el “Despecho”, hicieron un recorrido por algunos de sus mayores éxitos, como “Llegaste tú”, “Si te vas” y “Ecos de amor”. Joy también compartió un mensaje para los fanáticos en medio del complicado momento que viven, en el que aseguró que, hace muchos años, la música salvó tanto su vida como la de su hermano: “Es gracias a ustedes, que la música nos atravesó a nosotros. Nos atravesó a dos individuos que venían de hacer lo que podían para salir del agua en la que se estaban ahogando”, dijo con la voz entrecortada.

Agregó que Jesse y Joy son todos los fanáticos que los han apoyado, el equipo que hace posibles los shows y su banda de músicos: “El amor que nos tenemos siempre va a trascender el escenario siempre va a tener dos micrófonos y mientras haya uno de ustedes cantando nuestra música existe Jesse y Joy. Esta noche les vamos a entregar nuestra alma”.

Emotivo

En redes sociales también se compartieron otros videos de Joy intentando contener las lágrimas mientras interpretaba sus canciones.

La noticia también generó especulaciones sobre si existían problemas o roces entre los hermanos. Sin embargo, al final del concierto, los Huerta se abrazaron y agradecieron a sus seguidores.

Jesse también se acercó a los fans para firmar algunos autógrafos mientras Joy salía del escenario. El músico compartió fotografías de ese momento en sus redes sociales, donde aparece abrazando a su hermana.

El dúo aún tiene un recorrido largo con su tour. Llegarán a Bolivia, donde ofrecerán tres conciertos, y posteriormente continuarán por Chile, México, Perú, Argentina, Uruguay y España, para finalmente concluir en Londres con una fecha el 17 de noviembre.

En una conferencia de prensa ofrecida esta semana, Joy relató que se enteró de la decisión de su hermano 20 minutos antes de que se hiciera pública, mientras que Jesse argumentó que quería enfocarse en su salud mental y en su familia.

Sin embargo, pocos días después anunció en sus redes sociales el proyecto “Jesse and The Supernova”, con el que se cree que se lanzará en solitario, lo que generó dudas entre los fans sobre sus primeras declaraciones. Joy continuará con la agrupación para 2027.