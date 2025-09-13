Jesse y Joy tuvieron padre autoritario

El dueto Jesse y Joy abrieron su corazón y relataron episodios de su vida personal. Esto como parte de su nuevo documental titulado Jesse & Joy: lo que nunca dijimos, de HBO. “Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa”, dice entre lágrimas Joy. “Yo la estaba pasando muy mal. Nos tenía asfixiados a los dos”, cuenta Jesse en el tráiler de su próximo documental que saldrá este 25 de septiembre.

Los cantantes revelaron que su padre, Eduardo Huerta, un pastor evangélico, era una figura absolutamente autoritaria, por lo que ambos lograron su independencia gracias a la música. “Le dije: necesitamos hacer el disco de nuestra vida para salirnos de aquí con fuerza”, recordó Joy, mientras su hermano añade las terribles experiencias junto a su padre. “Siempre quiso estar presente en el proceso de las canciones. Se enojaba si escribíamos sin él”, contó Jesse.

Eduardo Huerta, padre de Jesse y Joy, falleció en 2013, siendo absolutamente controlador. “A mi papá le gustaba sentir poder. Le importaba mucho su imagen y lo que la gente dijera de él”, relató Joy.

Ante todas sus exigencias, ella era “la hija perfecta”, pues le obedecía en todo, mientras que su hermano era “la oveja negra”, sobre todo cuando se volvió padre siendo adolescente. Esto se volvió una vergüenza, el peor ejemplo que podía dar como hijo de un pastor.

Joy recuerda que no la dejaban salir de la casa y admite que luego conoció a su actual esposa. “Quería estar todo el tiempo con ella”, dice sobre Diana Atri, con quien tiene a sus hijos Noah y Nour.