Jessica Lange insinúa su retiro

Jessica Lange podría estar viviendo los últimos capítulos de su carrera como actriz. A sus 77 años, la estrella de Hollywood reconoció que siente que se acerca el momento de dejar la actuación, aunque todavía tiene algunos proyectos pendientes que podrían salir adelante.

En una entrevista con Rolling Stone, habló sobre los papeles que aún le gustaría interpretar y dejó ver que no tiene certeza de cuánto tiempo más continuará trabajando. Incluso planteó la posibilidad de que Long day’s journey into night, su más reciente película, termine siendo su último trabajo en cine.

La famosa también explicó que tiene un par de proyectos que llevan tiempo en desarrollo, pero no sabe si finalmente se realizarán. Para ella, conseguir que una película salga adelante se ha vuelto complicado, sobre todo cuando se trata de historias que realmente le interesan. Por ahora, Jessica Lange no ha anunciado oficialmente su retiro. Sin embargo, sus palabras dejan claro que ya contempla esa posibilidad.

¿Cuál podría ser su última película?

Uno de los trabajos que podría marcar el cierre de su carrera cinematográfica es Long day’s journey into night, adaptación de la obra de Eugene O’Neill, en la que interpreta a Mary Tyrone.

La película llegó a las salas en septiembre de 2026, aunque fue filmada en 2022. Al hablar de ella, Lange consideró que no sería una mala manera de despedirse de la actuación, en caso de que finalmente decida no volver a trabajar frente a las cámaras.

Este año también regresó a la televisión con la temporada 13 de American Horror Story, una producción que ha sido importante en su trayectoria y con la que consiguió algunos de los reconocimientos más destacados de su carrera.

Aun así, la actriz no quiso dar por hecho que estos estrenos sean su despedida. Tiene proyectos que podrían concretarse, pero tampoco parece dispuesta a esperar indefinidamente a que lleguen las oportunidades adecuadas.

En los últimos años, Lange ha trabajado con menos frecuencia. Durante la última década participó en apenas otras dos películas: Wild oats (2016) y Marlowe (2022), además de la reciente adaptación teatral.