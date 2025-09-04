Jessica Segura sufrió bullying

La conductora Jessica Segura habló abiertamente de la dolorosa situación que vivió en redes sociales tras la entrada de su amiga Mariana Botas a La casa de los famosos México, pues no solo Mariana fue víctima del bullying, sino también ella.

Jessica, quien comparte con Mariana y Daniela Luján el podcast Envinadas, rompió en llanto luego de que la prensa la cuestionó sobre la salida de su amiga del reality, convirtiéndose en la cuarta eliminada.

Al respecto, Segura dijo que a Mariana le hubiera gustado quedarse adentro más tiempo, pues como fan de él, y ahora parte del cuarto Día, deseaba permanecer para seguir jugando, sin embargo Abelito y Aarón Mercury, de Cuarto Noche, le ganaron la partida en el carrusel.

Entre lágrimas

Jessica Segura habló públicamente de la dificultad que estaba teniendo para convertirse en madre, visiblemente afectada, la también actriz pidió en su momento a la prensa que no la cuestionaran sobre el tema, pues se trataba de algo doloroso pero que con lo que estaba lidiando actualmente.

Lamentó que a raíz de la defensa que ella le hizo a su amiga Mariana Botas por el hate (odio) que comenzaron a tirarle por estar en La casa de los famosos México, las críticas y los comentarios negativos no solo fueron hacia Mariana, también hacia ella.

Aunque fue discreta en su momento, porque dijo, no quería que la atención se centrara en ella, dijo que por desgracia muchas personas le escribieron deseándole que nunca pudiera convertirse en madre, también le desearon la muerte y cosas terribles, contó. "Qué tristeza que tengan un corazón tan podrido", dijo llorando.

Tachó de lo peor a aquellas personas que se atrevieron a hablar del físico de su amiga, además de desearle lo peor y burlarse de ella con comentarios llenos de odio y con "memes" compartidos en redes sociales.