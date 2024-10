Una mirada contemporánea a lo inexplorado es la nueva exposición del artista plástico Jesús Lugo (Ciudad de México, 1963), con la que reflexiona sobre los últimos 24 años de su carrera y presenta obras de nueva creación. “La exposición es una revisión de temas que he trabajado en los últimos 24 años con la Galería LS (que lo representa)”, dice el artista en entrevista.

En la galería se muestran 18 cuadros que abarcan distintas etapas de su carrera, donde trata temas como estructuras, el agua, la cultura japonesa, letras y homenajes a otros artistas. El arte de Jesús Lugo es una mezcla entre pintura, dibujo y collage. Asegura que su estilo particular es una mezcla que se ha formado a lo largo de sus 35 años de experiencia. “Ya tenía una tendencia a ser más barroco y a ser saturado, pero después del covid, creo que se acumuló todo porque tenía más tiempo y podía pintar más. Ahí (en los lienzos) se acumularon experiencias y memorias”, explica Lugo.

Sobre el proceso detrás de sus obras cargadas de elementos, el artista dice que le dedica entre cuatro o cinco horas a un cuadro, por lo que es natural que se aburra y cambie de temática y por eso en sus obras hay imágenes de varios temas y culturas: “Los cuadros cambian de uno a otro, de personajes, es complicado. Ves diferentes tiempos, experiencias. Mis cuadros son cúmulos de las experiencias que he tenido. Los hago como con la técnica de mandala, empiezo por el centro y empiezan a acumularse cosas alrededor. No trato de pelear con el cuadro, sino que vaya surgiendo”, detalla Lugo.

Ante la infinidad de elementos en los cuadros del artista, es complicado saber dónde inicia y dónde acaba. Lugo explica que él identifica que finalmente terminó un cuadro cuando se van de su estudio o considera que ya no puede hacerle algún trazo más, aunque reconoce que, en ocasiones, la vida da oportunidades para intervenirlos una vez más. “Cuando vas creciendo, el tiempo pasa muy rápido. En la muestra hay cuadros que no veía desde hace 10 o 15 años, entonces son reencuentros de cómo pintaba y qué reflexionaba antes. Es un reencuentro conmigo mismo y de ver qué hay en común y cómo he cambiado”, concluye Jesús Lugo.

Además de esta exposición, la galería presenta Entre sueños y formas: maestros de la figuración y abstracción, una muestra con piezas de Rufino Tamayo, Gunther Gerzso, Arnaldo Coen, Leonora Carrington y más.