Jimena Bustamante conquista escenarios

Jimena Bustamante se consolida como una de las artistas más versátiles y prometedoras de su generación, gracias a su sólida formación en danza, acrobacia y actuación. Hoy celebra su primer world tour, junto a Nicky Jam, con quien recientemente concluyó 18 exitosos shows en diferentes ciudades de Europa, afianzando su proyección global. Con una presencia magnética y una técnica impecable, Jimena ha logrado conectar profundamente con el público en cada uno de los proyectos que ha emprendido.

Versatilidad artística

Su destacada participación en importantes giras la ha llevado a compartir escenario con figuras de talla internacional. Formó parte de Danna Live de Danna Paola en Latinoamérica, Estados Unidos y México, así como del espectáculo familiar El show de Fede y sus vecinos, producido por Gou Producciones.

Entre sus presentaciones más memorables se encuentran el Music Bank en el Palacio de los Deportes 2023, Coco Myst de Disney en la Plaza de Toros y la Feria de León 2024, donde su talento dejó huella.

En el ámbito televisivo, ha participado en los premios MTV MIAW 2024, el documental Childstar para Disney Plus, los Kids’ Choice Awards México 2024, y en la serie La Jefa, donde también demostró su habilidad actoral. En el plano musical, ha colaborado en videoclips como “Volar” de Michel Duval, “Pienso en ti” de Nicolás Haza, “Atari” de Danna Paola y “Kintsugi” de Humbe.

Su versatilidad incluye una amplia gama de estilos dancísticos, como jazz funk, hip-hop, heels, jazz contemporáneo, tap, ballet y vogue, fusionados con un dominio escénico que integra la acrobacia y la actuación.

Sin duda, Jimena Bustamante continúa consolidando una carrera artística que promete seguir brillando en los escenarios más importantes del mundo.