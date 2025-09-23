Jin Young se reencontrará con sus fans

El próximo 16 de octubre el actor y compositor coreano Jung Jin Young se reunirá con sus fans mexicanas en el centro de espectáculos La Maraka, de CDMX.

La empresa promotora Enterlive anunció el cambio de sede y sorprendió gratamente a los fans del artista y de la Ola Coreana al incluir el evento en el primer K-Drama Fest 2025.

Jin Young regresa después de 10 años para cumplir su promesa de reunirse con sus seguidores mexicanos en su convivencia “Happy Together”.

En conferencia con medios nacionales, Jin Young compartió emocionado que no puede esperar para ver cara a cara a sus fans en México, dijo que quiere preguntarles personalmente qué es lo que más les gustó de la película La niña de mis ojos, misma que protagonizó con Dahyun, de Twice. “Quiero estar junto a mis fans mexicanas porque hace mucho no las veo, quiero que estemos felices juntos, bailando, cantando y llenos de felicidad”, indicó Jin en la charla.

“Tengo demasiadas cosas preparadas como juegos, canciones… lo que más quiero es poder reunirme con ellas después de tanto tiempo. Las fans mexicanas son apasionadas, eso las define, hacen que me sienta feliz de estar en esa reunión, quiero enseñarles todo de mí”, detalló.

Enterlive, la productora que hace posible el regreso de Jin Young, decidió arropar la convivencia dentro de un evento más grande que celebra la música, el entretenimiento y la cultura coreana, promete ser una experiencia única en la que se rendirá tributo al actor, al universo del k-pop, así como los k-dramas.