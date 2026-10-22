JLo estaría estrenando romance

La química que Jennifer López y su coprotagonista Brett Goldstein demostraron en la película Office romance, de Netflix, parece haber hecho magia fuera de la pantalla, pues la cantante y el actor y comediante inglés han despertado rumores sobre una posible relación.

De acuerdo con fuentes que hablaron con Page Six, el vínculo entre ambos sería informal y estarían pasando tiempo juntos. Las especulaciones surgieron después de que fueran vistos al salir de una fiesta organizada por un representante en Los Ángeles el pasado 16 de octubre. Los dos se retiraron en el mismo automóvil, aunque llegaron al evento por separado.

No es la primera vez que llaman la atención por su cercanía. Durante la promoción de la película, estrenada en junio, ambos desmintieron las versiones sobre un idilio en el programa Today. En esa ocasión, Jennifer explicó que es común que surjan rumores sobre su vida sentimental cuando la ven trabajando con alguien o acompañada de cualquier hombre.