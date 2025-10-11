JNS no será parte del regreso de Jeans

A menos de 24 horas de que Paty Sirvent hiciera el anuncio de que Jeans regresará, las integrantes de JNS, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, a través de Bobo Producciones, han aclarado que ellas no formaran parte de ese reencuentro del que nunca tuvieron conocimiento

El anuncio que hizo Sirvent ha causado confusión entre los fanáticos del grupo pues, en un video, la cantante afirma que volverá a reanudar el proyecto con sus compañeras, sin especificar quiénes de las jóvenes que participaron en él se refería.

A lo largo de los 12 años de Jeans, su alienación cambió de forma frecuente, sin embargo, las integrantes más recordadas son las que ahora conforman JNS, nombre que adoptaron luego de su primer reencuentro, en 2015, en búsqueda de no seguir pagando el permiso de anunciarse como Jeans a su antiguo manager y creador del grupo, Alejandro Sirvent.

Cuando Paty habló de un regreso, 30 años después de que se formara el grupo, en redes fue cuestionada acerca de con quiénes emprendería este proyecto, y sin que la cantante también conocida como “Paty Lu” aclarara las dudas, las integrantes de JNS lanzaron un comunicado.

El documento, firmado por la agrupación y por Bobo Producciones aclara que ninguna de sus integrantes formará parte de ese concepto: “Se les informa que Bobo Producciones y el grupo JNS, integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López no tienen ninguna participación ni relación con el proyecto anunciado por Paty Sirvent a través de sus cuentas oficiales”.

El documento, además, precisa que Sirvent no dio a conocer a sus excompañeras, de manera previa, su intención de retomar la agrupación y que, así como el público general, se enteraron de la noticia a través de las redes sociales.