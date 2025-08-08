Joan Sebastian quería con todas

Arleth Terán habló, como nunca antes, de la época en que fue vinculada románticamente a Joan Sebastian y afirma que, así como era con ella, el cantante pretendía “hasta a su madre”.

Arleth confesó que, cuando le indicaron que trabajaría con Joan Sebastian, en realidad sabía muy poco de él y al conocerlo en persona, se llevó una muy buena impresión; también reveló que no sabía quién era Maribel Guardia, pues al decirle que la protagonista sería ella, pensó que se referían a “La Pelangocha”, Maribel Fernández. “Yo sabía de sus canciones, pero no le había puesto yo cara, ya cuando lo conocí, tenía unos cuarenta y pelos, tremendo, encantador el hombre, muy agradable, siempre muy educado y, cuando dijeron que era Maribel Guardia, yo pensaba que era ‘La Pelangocha’, porque tampoco sabía quién era ella”, contó la actriz a Matilde Obregón en entrevista.

De hecho, afirmó que a diferencia de lo que se ha pensado por todos estos años, Joan no tuvo una preferencia hacia su persona y que, en cambio, el cantante trataba de conquistar a su propia madre, por lo que nunca se tomó en serio las atenciones del compositor.