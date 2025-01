Joana Marcús, de Wattpad a Penguin

La escritora española se está adaptando al ritmo editorial. Cortesía

En 2022, la joven escritora española Joana Marcús fue la autora más vendida, solo detrás de los libros de Harry Potter. Ella saltó de la plataforma Wattpad a la publicación impresa de sus obras, que pronto consiguieron el éxito a nivel mundial.

Recientemente publicó en México Etéreo, con Penguin Random House, a través de Montena, una saga que comenzó a escribir a los 17 años. Nacida en Mallorca en 2000, Marcús arrastra multitudes de jóvenes, y a desde su primer historia en Wattpad al hoy, dice que lo que más ha cambiado es la contención de su escritura y su posibilidad de llegar a los lectores, de encontrarse con ellos que la estimulan a seguir.

“Cuando yo empecé estaba en internet y podía publicar los capítulos que quisiera, la longitud de libros y palabras que yo quisiera y no había ningún tipo de límite, ahora me he tenido que adaptar más al ritmo editorial de ‘necesitamos tantos libros por año’ o ‘tiene que tener esta longitud’, porque cuando pasas tus caracteres ya está más complicada la impresión; y precisamente eso me ha ayudado a mejorar como escritora a nivel narrativo, de no añadir escenas que igual no aportan, de resumir, de darle valor a los personajes”, afirma la narradora.

Además, ha aprendido a modificar las historias que publicó en Wattpad, muy joven, para publicarlas ahora en formato impreso con sus conocimientos actuales. “Corrijo cosas que escribí con 15 años, por ejemplo, y (puedo) hacerlas mucho más profesionales. He aprendido mucho de parte editorial, de los correctores, maquetadores, editores, eso te ayuda a evolucionar como autora”, detalla.

Fantasía

Asegura que la fantasía le da libertad para crear un universo con sus propias normas muy alejada de la triste realidad que vive el mundo y que le toca atestiguar. Así creó una protagonista que no tiene ningún tipo de habilidades llamada Victoria, que además es una de las narradoras de la historia, el trabajo fue: crearle una vida sencilla, unas amistades sencillas y un mundo corriente; pero por otro lado tiene a un protagonista que es todo lo contrario, “él está viviendo como persona con habilidades dentro de la fantasía que son aplicables a lo que vimos nosotros en nuestra vida cotidiana”.

Con Etéreo, una novela “dark romance” que sigue la historia de Caleb, un hombre con habilidades especiales, y Victoria, una humana rutinaria, Marcús ha logrado conquistar el mercado literario global. Aun con el “fichaje” de Penguin no ha dejado de publicar en Wattpad.