Joaquín Cosío no se engancha

A Joaquín Cosío le divierte la controversia que su comentario en X, sobre Andrés Manuel López Obrador, ha generado desde el lunes pasado, lo que lo ha hecho blanco de seguidores de la llamada 4T.

El “Mascarita” de Matando Cabos o el “Cochiloco” de El infierno utilizó su red social para opinar sobre el exmandatario quien, en un video, presentó su libro Grandeza, dejando el anonimato que por más de un año había sostenido.

“Este personaje se presenta como si no hubiera destruido el país, orondo, cínico, con las vergüenzas del AIFA y el Tren Maya detrás y las corruptelas de sus hijos y sus colaboradores corruptos sobre sus hombros; sinvergüenza, confiado en la impunidad que le confiere el gobierno actual”, escribió Cosío.

Ahora, tras varios ataques en redes sociales, así como múltiples apoyos a su postura, Cosío habla divertido y con desenfado sobre lo ocurrido. “Lo único que hice fue exponer en X lo que me pareció el regreso triunfalista de un presidente al que no considero nada excepcional”, comenta.

“Se enojan. En realidad, escribo cuando estoy desocupado o con momento de ocio; no me interesa generar polémica ni nada por el estilo, pero sí me divierte cómo se han exacerbado. Sí contesto (los mensajes en redes), pero cuando alguien se pone impertinente o violento, bloqueo”, comenta.

Críticas

No es la primera vez que el actor opina negativamente sobre López Obrador; en su momento criticó la estrategia de seguridad, así como su menor apoyo a la cultura. Cosío, quien este fin de semana recibirá un reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Chacal, en Nayarit, subraya que hasta ahora no ha recibido ningún ataque físico o comentario verbal sobre su mensaje en la calle.

Por el contrario, indica, la gente se le acerca para pedirle la foto del recuerdo y algunas personas lo felicitan por lo escrito. Y asegura que amigos como Damián Alcázar (La ley de Herodes), uno de los rostros más conocidos en apoyar a la llamada 4T, también han respetado sus opiniones.

“Tengo varios amigos que son adeptos a la cuarta, pero tengo la fortuna de que han sabido respetar mi posición; nunca ha habido ningún reclamo y esperaría que así siguiera porque, finalmente, las figuras políticas pasan y nosotros aquí seguiremos: así como ya pasó López Obrador, también pasarán Claudia Sheinbaum y los demás”, expuso.